На військовій базі у США сталася стрілянина, п’ятеро солдатів дістали поранення
У середу, 6 серпня, на військовій базі Форт-Стюарт в американському штаті Джорджія сталася стрілянина, внаслідок якої поранення дістали п’ятеро військовослужбовців. Підозрюваного у скоєнні злочину вже затримали
Про це повідомляє Reuters.
Правоохоронці відреагували на повідомлення про стрілянину в районі 2-ї бронетанкової бригадної бойової групи, після чого базу було закрито. Згодом підозрюваного заарештували.
Інформація про те, чи є він або вона військовослужбовцем, наразі не розголошується.
Зазначається, що постраждалим солдатам надали допомогу на місці, а потім доправили до військового госпіталю Вінн для подальшого лікування.
Губернатор Браян Кемп написав у соцмережі X, що він та його родина "засмучені сьогоднішньою трагедією" на базі.
"Ми думками та в молитвах із жертвами, їхніми сім'ями та всіма, хто служить. І ми просимо жителів Джорджії робити так само", - додав він.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що президент США Дональд Трамп був поінформований про стрілянину та стежить за ситуацією.
Для довідки. Форт-Стюарт — це військова база, розташована в місті Гайнсвілл, що за 362 км на південний схід від Атланти та за 64 км на південний захід від Саванни. Згідно з переписом 2020 року, на базі проживає майже 9 000 осіб, а загалом вона підтримує приблизно 15 000 військовослужбовців на дійсній службі, а також тисячі військових пенсіонерів, членів їхніх сімей та інших осіб.
- В середині липня у Лос-Анджелесі стався вибух в навчальному центрі поліції. Тоді загинули троє офіцерів.
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