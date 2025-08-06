На військовій базі у США сталася стрілянина, п’ятеро солдатів дістали поранення

Про це повідомляє Reuters.

Правоохоронці відреагували на повідомлення про стрілянину в районі 2-ї бронетанкової бригадної бойової групи, після чого базу було закрито. Згодом підозрюваного заарештували.

Інформація про те, чи є він або вона військовослужбовцем, наразі не розголошується.

Зазначається, що постраждалим солдатам надали допомогу на місці, а потім доправили до військового госпіталю Вінн для подальшого лікування.

Губернатор Браян Кемп написав у соцмережі X, що він та його родина "засмучені сьогоднішньою трагедією" на базі.

"Ми думками та в молитвах із жертвами, їхніми сім'ями та всіма, хто служить. І ми просимо жителів Джорджії робити так само", - додав він.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що президент США Дональд Трамп був поінформований про стрілянину та стежить за ситуацією.

Для довідки. Форт-Стюарт — це військова база, розташована в місті Гайнсвілл, що за 362 км на південний схід від Атланти та за 64 км на південний захід від Саванни. Згідно з переписом 2020 року, на базі проживає майже 9 000 осіб, а загалом вона підтримує приблизно 15 000 військовослужбовців на дійсній службі, а також тисячі військових пенсіонерів, членів їхніх сімей та інших осіб.