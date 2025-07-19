У Лос-Анджелесі стався вибух в навчальному центрі поліції, загинули троє офіцерів

Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався близько 07:30 за місцевим часом у п’ятницю, 18 липня, на навчальній базі Biscailuz Center Academy, де розміщується спеціальне правоохоронне бюро департаменту шерифа і підрозділ вибухотехніків, включаючи команду саперів.

Точну причину вибуху ще з’ясовують, але шериф округу Лос-Анджелес Роберт Луна назвав подію "окремим інцидентом". Інших постраждалих немає.

Що відомо про офіцерів?

За словами шерифа, троє загиблих офіцерів були "фантастичними експертами" і ветеранами департаменту, кожен з яких прослужив від 19 до 33 років.

Імена загиблих наразі не оприлюднюють, оскільки спершу потрібно повідомити їхні сім’ї. Усі троє служили у відділі з розслідування підпалів і роботи з вибуховими речовинами департаменту шерифа.

Як розповів шериф, цей інцидент став найбільшою одночасною втратою особового складу департаменту від часу його заснування у 1857 році.

"Ми маємо повернутися до самого початку й з’ясувати, що саме сталося", - сказав він.

Що могло спричинити вибух?

Генеральна прокурорка США Пем Бонді назвала інцидент жахливим і повідомила, що на місце події прибули федеральні агенти, які "працюють над тим, щоб дізнатися більше".

За даними правоохоронців, вибух стався на парковці підрозділу спеціального призначення.

За даними ЗМІ, у четвер сапери департаменту шерифа округу Лос-Анджелес виїжджали на виклик у гараж у місті Санта-Моніка, де було виявлено щонайменше одну гранату. Вже у п’ятницю гранату нібито транспортували до навчального центру, де співробітники намагалися її знешкодити, саме тоді й стався вибух.