Білий дім виступив проти законопроєкту щодо підтримки Ізраїлю без допомоги Україні

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на заяву речниці Білого дому Каріни Жан-П'єр.

За словами речниці, республіканці в Палаті представників "вдаються до свого останнього цинічного політичного маневру". Крім цього, республіканці мають працювати над цими нагальними питаннями національної безпеки у двопартійному форматі, як це роблять адміністрація президента США та Сенат.

"Безпека Ізраїлю має бути святинею, а не політичною грою. Ми рішуче виступаємо проти цього виверту, який нічого не робить для захисту кордону (з Мексикою), нічого не робить, щоб допомогти народу України захистити себе від агресії Путіна, і відмовляє в гуманітарній допомозі палестинському цивільному населенню...", - заявила Жан-П'єр.