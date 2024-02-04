Білий дім виступив проти законопроєкту щодо підтримки Ізраїлю без допомоги Україні
У Білому домі розкритикували законопроєкт про військову підтримку Ізраїлю незалежно від допомоги Україні
Про це пише "Європейська правда" із посиланням на заяву речниці Білого дому Каріни Жан-П'єр.
За словами речниці, республіканці в Палаті представників "вдаються до свого останнього цинічного політичного маневру". Крім цього, республіканці мають працювати над цими нагальними питаннями національної безпеки у двопартійному форматі, як це роблять адміністрація президента США та Сенат.
"Безпека Ізраїлю має бути святинею, а не політичною грою. Ми рішуче виступаємо проти цього виверту, який нічого не робить для захисту кордону (з Мексикою), нічого не робить, щоб допомогти народу України захистити себе від агресії Путіна, і відмовляє в гуманітарній допомозі палестинському цивільному населенню...", - заявила Жан-П'єр.
- У суботу, 3 лютого, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наступного тижня відбудеться голосування за окремий пакет допомоги Ізраїлю на суму 17,6 млрд доларів без допомоги Україні.
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