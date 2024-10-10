Білий дім заявив про стурбованість можливими розмовами Трампа з Путіним
У Білому домі заявили, що не мають офіційних підтверджень можливих розмов кандидата у президенти США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним
Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.
"Звісно, я не маю підтверджень по жодному із цих дзвінків. Але якщо це дійсно правда, то чи хвилює це нас, чи викликає це у нас серйозні занепокоєння? Так", - заявила вона.
За словами речниці, це особливо турбує з урахуванням того, що колишній президент лобіював проти збільшення допомоги Україні, яка захищається від РФ.
"Тож, якщо це правда, це викликає занепокоєння", - наголосила Жан-П’єр.
Що передувало
Американський журналіст Боб Вудворд видав нову книгу War, в якій йдеться про зв'язки між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, пише The Washington Post.
За словами автора, на початку 2024 року Трамп наказав помічнику вийти з кабінету, щоби він міг провести приватну телефонну розмову з російським диктатором.
У книзі не описується, про що могли говорити Трамп і Путін, однак зазначається, що у команді кандидата в президенти США висловлюють сумніви щодо цього епізоду. Втім, за словами неназваного помічника Трампа, експрезидент спілкувався з Путіним аж сім разів після того, як залишив Білий дім у 2021 році.
Напередодні The New York Times стверджував, що президент Росії Володимир Путін з 2017 року активно працював над формуванням негативного ставлення до України в тодішнього президента США Дональда Трампа
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