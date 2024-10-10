Білий дім заявив про стурбованість можливими розмовами Трампа з Путіним

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.

"Звісно, я не маю підтверджень по жодному із цих дзвінків. Але якщо це дійсно правда, то чи хвилює це нас, чи викликає це у нас серйозні занепокоєння? Так", - заявила вона.

За словами речниці, це особливо турбує з урахуванням того, що колишній президент лобіював проти збільшення допомоги Україні, яка захищається від РФ.

"Тож, якщо це правда, це викликає занепокоєння", - наголосила Жан-П’єр.

Що передувало

Американський журналіст Боб Вудворд видав нову книгу War, в якій йдеться про зв'язки між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, пише The Washington Post.

За словами автора, на початку 2024 року Трамп наказав помічнику вийти з кабінету, щоби він міг провести приватну телефонну розмову з російським диктатором.

У книзі не описується, про що могли говорити Трамп і Путін, однак зазначається, що у команді кандидата в президенти США висловлюють сумніви щодо цього епізоду. Втім, за словами неназваного помічника Трампа, експрезидент спілкувався з Путіним аж сім разів після того, як залишив Білий дім у 2021 році.

Напередодні The New York Times стверджував, що президент Росії Володимир Путін з 2017 року активно працював над формуванням негативного ставлення до України в тодішнього президента США Дональда Трампа