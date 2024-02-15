Білорусь запровадила режим контртерористичної операції у районі, який межує з Україною

Про це інформує білоруська пропагандистська агенція Белта, посилаючись на повідомлення управління КДБ у Гомельській області.

"У Лельчицькому районі Гомельської області введено режим контртерористичної операції", - зазначають пропагандисти.

Вказано, що населення району просять зберігати спокій і "підкорятися вимогам співробітників силових структур". Про причини введення режиму контртерористичної операції не повідомляють.

Лельчицький район Гостомельської області межує з Рівненщиною та Житомирщиною.