Білорусь запровадила режим контртерористичної операції у районі, який межує з Україною
Білорусь у четвер, 15 лютого, запровадила режим контртерористичної операції в одному з районів Гостомельської області: він межує з Україною
Про це інформує білоруська пропагандистська агенція Белта, посилаючись на повідомлення управління КДБ у Гомельській області.
"У Лельчицькому районі Гомельської області введено режим контртерористичної операції", - зазначають пропагандисти.
Вказано, що населення району просять зберігати спокій і "підкорятися вимогам співробітників силових структур". Про причини введення режиму контртерористичної операції не повідомляють.
Лельчицький район Гостомельської області межує з Рівненщиною та Житомирщиною.
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