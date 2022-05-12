"Світ більше не хвилює думка варварів і мародерів": Подоляк про заяву Росії щодо членства України в ЄС

Заяву Росії Подоляк прокоментував у Twitter.

"Класична лицемірна Росія. Ще вчора Кремль був проти України в НАТО, але не в ЄС, а тепер уже категорично проти і ЄС. Це ще раз доводить, що будь-які слова Москви не варті не те що паперу, а й часу на розмову. Гарна новина в тому, що світ більше не хвилює думка варварів і мародерів", - написав Подоляк.

Класична лицемірна Росія. Ще вчора Кремль був проти ???????? в НАТО, але не в ЄС, а тепер уже категорично проти і ЄС. Це ще раз доводить, що будь-які слова Москви не варті не те що паперу, а й часу на розмову. Гарна новина в тому, що світ більше не хвилює думка варварів і мародерів. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 12, 2022

Раніше перший заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що позиція Росії щодо вступу України в ЄС змінилася і "тепер вона схожа на позицію щодо вступу України до НАТО".

Також Полянський сказав, що не бачить на дипломатичних варіантів завершення війни в Україні та натякнув на необхідність "враховувати всі варіанти" щодо використання Росією ядерної зброї.

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