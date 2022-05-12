"Світ більше не хвилює думка варварів і мародерів": Подоляк про заяву Росії щодо членства України в ЄС
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав лицемірною Росію, яка виступила проти членства України в ЄС, хоча раніше заявляла, що лише не хоче розширення НАТО на схід
Заяву Росії Подоляк прокоментував у Twitter.
"Класична лицемірна Росія. Ще вчора Кремль був проти України в НАТО, але не в ЄС, а тепер уже категорично проти і ЄС. Це ще раз доводить, що будь-які слова Москви не варті не те що паперу, а й часу на розмову. Гарна новина в тому, що світ більше не хвилює думка варварів і мародерів", - написав Подоляк.
Раніше перший заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що позиція Росії щодо вступу України в ЄС змінилася і "тепер вона схожа на позицію щодо вступу України до НАТО".
Також Полянський сказав, що не бачить на дипломатичних варіантів завершення війни в Україні та натякнув на необхідність "враховувати всі варіанти" щодо використання Росією ядерної зброї.
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