Більшість поляків підтримують збиття російських ракет чи дронів над країною, - опитування

Відповідні результати опитування оприлюднило Rzeczpospolita, пише "Європейська правда".

Так, більшість опитуваних вважає, що Польща повинна збивати об'єкти, які пролітають над її територією під час нападу Росії на Україну, навіть якщо немає певності, що це за об'єкти.

"Відповідь "так" у вищезгаданому опитуванні обрали 58,5%. Протилежної думки дотримуються 22,1% респондентів, а 19,4% людей обрали відповідь "не маю певної думки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що позитивну відповідь частіше обирали жінки - 60,8%. Водночас 20,0% - "ні", "не мають думки" - 19% жінок, які взяли участь в опитуванні.

Крім цього, відповідне рішення підтримали 55% чоловіків, категорично проти виступили 24,4%, "не знаю" - 19,8% респондентів.