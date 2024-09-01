Більшість поляків підтримують збиття російських ракет чи дронів над країною, - опитування
Більшість громадян Польщі вважають, що військові мають збивати російські ракети чи безпілотники, які залітають на територію країни
Відповідні результати опитування оприлюднило Rzeczpospolita, пише "Європейська правда".
Так, більшість опитуваних вважає, що Польща повинна збивати об'єкти, які пролітають над її територією під час нападу Росії на Україну, навіть якщо немає певності, що це за об'єкти.
"Відповідь "так" у вищезгаданому опитуванні обрали 58,5%. Протилежної думки дотримуються 22,1% респондентів, а 19,4% людей обрали відповідь "не маю певної думки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що позитивну відповідь частіше обирали жінки - 60,8%. Водночас 20,0% - "ні", "не мають думки" - 19% жінок, які взяли участь в опитуванні.
Крім цього, відповідне рішення підтримали 55% чоловіків, категорично проти виступили 24,4%, "не знаю" - 19,8% респондентів.
- 29 серпня премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що польські військові не збивають дрони, які фіксують у повітряному просторі країни, оскільки союзники рекомендують бути стриманими.
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