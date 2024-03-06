Біля Ємену стався вибух поряд із американським судном
Британська охоронна фірма Ambrey заявила про вибух поблизу вантажного судна під прапором Барбадосу, що належить США
Про це пише Reuters.
Зазначається, що американське судно знаходилося неподалік від порту Аден на півдні Ємену. Про інцидент також повідомило агентство Великої Британії з морських торговельних операцій (UKMTO).
За даними британського агентства, повідомлення про інцидент було отримано за 54 морські милі на північний захід від порту. Влада наразі проводить розслідування.
- 2 березня у Червоному морі затонуло британське судно, яке хусити атакували минулого місяця.
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