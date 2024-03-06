Біля Ємену стався вибух поряд із американським судном

Про це пише Reuters.

Зазначається, що американське судно знаходилося неподалік від порту Аден на півдні Ємену. Про інцидент також повідомило агентство Великої Британії з морських торговельних операцій (UKMTO).

За даними британського агентства, повідомлення про інцидент було отримано за 54 морські милі на північний захід від порту. Влада наразі проводить розслідування.