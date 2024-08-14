Біля Тайваню помітили 27 бойових літаків і 12 військових кораблів КНР
Міністерство оборони Тайваню у середу, 14 серпня, зафіксувало щонайменше 27 бойових літаків і 12 кораблів армії Китаю навколо острова
Про це повідомляє міністерство оборони Тайваню.
Зазначається, що військові близько 6 ранку виявили 27 бойових літаків, 19 з яких перетнули середню лінію та увійшли в південно-західну та південно-східну зони ППО Тайваню.
"Збройні сили стежили за ситуацією та задіяли літаки, кораблі ВМС і берегові ракетні системи у відповідь на виявлені дії", - йдеться у повідомленні.
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Напередодні на Тайвані також фіксували 66 бойових літаків і 7 кораблів армії Китаю навколо острова.
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