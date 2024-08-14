Біля Тайваню помітили 27 бойових літаків і 12 військових кораблів КНР

Про це повідомляє міністерство оборони Тайваню.

Зазначається, що військові близько 6 ранку виявили 27 бойових літаків, 19 з яких перетнули середню лінію та увійшли в південно-західну та південно-східну зони ППО Тайваню.

"Збройні сили стежили за ситуацією та задіяли літаки, кораблі ВМС і берегові ракетні системи у відповідь на виявлені дії", - йдеться у повідомленні.

27 PLA aircraft and 12 PLAN vessels operating around Taiwan were detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 19 of the aircraft crossed the median line and entered Taiwan's northern, central, southwestern, and eastern ADIZ. We have monitored the situation and responded accordingly. pic.twitter.com/jTk2FfOxZX — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. ???????? (@MoNDefense) August 14, 2024