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Біля Тайваню помітили 27 бойових літаків і 12 військових кораблів КНР

Катерина Єсікова
14 серпня, 2024 середа
09:37
Світ

Міністерство оборони Тайваню у середу, 14 серпня, зафіксувало щонайменше 27 бойових літаків і 12 кораблів армії Китаю навколо острова

Зміст

Про це повідомляє міністерство оборони Тайваню.

Зазначається, що військові близько 6 ранку виявили 27 бойових літаків, 19 з яких перетнули середню лінію та увійшли в південно-західну та південно-східну зони ППО Тайваню.

"Збройні сили стежили за ситуацією та задіяли літаки, кораблі ВМС і берегові ракетні системи у відповідь на виявлені дії", - йдеться у повідомленні.

  • Напередодні на Тайвані також фіксували 66 бойових літаків і 7 кораблів армії Китаю навколо острова.

Теги:
Китай
Тайвань
Військові новини
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