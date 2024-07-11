Влада Тайваню зафіксувала навколо острова 66 бойових літаків і 7 кораблів КНР

Про це повідомляє міноборони Тайваню.

Зазначається, що щонайменше 56 літаків армії КНР перетнули середню лінію Тайванської протоки та увійшли в північну, південно-західну та південно-східну зони ППО Тайваню.

Натомість військові стежили за ситуацією та задіяли літаки, кораблі ВМС і берегові ракетні системи у відповідь на виявлені дії.