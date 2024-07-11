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Влада Тайваню зафіксувала навколо острова 66 бойових літаків і 7 кораблів КНР

11 липня, 2024 четвер
09:38
Світ Китай - Тайвань. Повітряні провокації

Міністерство оборони Тайваню у четвер, 11 липня, зафіксувало 66 бойових літаків і 7 кораблів армії Китаю навколо острова

Зміст

Про це повідомляє міноборони Тайваню.

Зазначається, що щонайменше 56 літаків армії КНР перетнули середню лінію Тайванської протоки та увійшли в північну, південно-західну та південно-східну зони ППО Тайваню.

Натомість військові стежили за ситуацією та задіяли літаки, кораблі ВМС і берегові ракетні системи у відповідь на виявлені дії.

  • 18 червня у Тайванській протоці зафіксували китайський атомний підводний човен, який був озброєний балістичними ракетами.

Теги:
Китай
Тайвань
Військові новини
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