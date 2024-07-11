Влада Тайваню зафіксувала навколо острова 66 бойових літаків і 7 кораблів КНР
Міністерство оборони Тайваню у четвер, 11 липня, зафіксувало 66 бойових літаків і 7 кораблів армії Китаю навколо острова
Про це повідомляє міноборони Тайваню.
Зазначається, що щонайменше 56 літаків армії КНР перетнули середню лінію Тайванської протоки та увійшли в північну, південно-західну та південно-східну зони ППО Тайваню.
Натомість військові стежили за ситуацією та задіяли літаки, кораблі ВМС і берегові ракетні системи у відповідь на виявлені дії.
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18 червня у Тайванській протоці зафіксували китайський атомний підводний човен, який був озброєний балістичними ракетами.
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