Біля узбережжя Ємену перекинувся човен з африканськими мігрантами: 68 людей загинуло, 74 зникли безвісти
У водах Аденської затоки поблизу південного Ємену перекинувся човен з мігрантами з Ефіопії, унаслідок чого загинуло щонайменше 68 людей, ще понад 70 вважаються зниклими безвісти
Про це пише The Guardian.
За інформацією Міжнародної організації з міграції (МОМ), інцидент стався рано вранці у неділю, 3 серпня, коли судно зі 154 ефіопськими мігрантами на борту затонуло в Аденській затоці, неподалік від південної єменської провінції Аб'ян.
Як повідомив голова місії МОМ в Ємені Абдусаттор Есоєв, тіла 54 людей викинуло на узбережжя району Ханфар, ще 14 загиблих було знайдено і доставлено до моргу лікарні в Зінжибарі.
За його словами, в аварії вижили лише 12 людей, решта вважаються зниклими безвісти та, ймовірно, загиблими.
Управління безпеки провінції Аб'ян заявило про проведення масштабної пошуково-рятувальної операції. У заяві управління йдеться, що багато тіл було знайдено розкиданими по великій території узбережжя.
За даними МОМ, протягом останніх місяців сотні людей загинули або зникли безвісти внаслідок корабельних аварій у цьому регіоні.
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