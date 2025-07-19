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Головна Світ У 80 містах Польщі праві влаштували акцію "Стоп імміграція". У Варшаві ліві вийшли на мітинг "Стоп фашизм"

У 80 містах Польщі праві влаштували акцію "Стоп імміграція". У Варшаві ліві вийшли на мітинг "Стоп фашизм"

Анатолій Буряк
19 липня, 2025 субота
18:40
Світ Акція "Стоп нелегальній міграції" у місті Забже (Польща)

У суботу, 19 липня 2025 року, польська націоналістична партія "Конфедерація" та громадські "Рух народовий" та "Рух захисту кордонів" організували проведення у 80 містах країни антиіммігрантської акції "Стоп імміграція". На противагу правим у Варшаві соціалісти влаштували контракцію "Стоп фашизм"

Зміст

Аби не допустити сутичок між представниками обох ідейно ворожих таборів, у Варшаві їх розділили кількома рядами поліцейського кордону, інформують правоохоронці столиці Республіки Польща.

Зокрема, залучено співробітників антиконфліктного підрозділу.

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При цьому поліцейські силоміць винесли з натовпу відому варшавську феміністку на псевдо Бабця Кася (справжнє ім'я - Катажина Августинек), яка з "веселковим" прапором ЛГБТК+, як вирішили силовики, провокувала учасників заходу правих, передає Polsat News.

В інших містах акції пройшли набагато спокійніше, причому чи не найбільшим після Варшави мітингом стало зібрання противників неконтрольованої міграції, що відбулося у місті Катовіце.

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Координували проведення антиіммігрантських мітингів депутати сейму від "Конфедерації", звертає увагу портал wPolityce.pl.

Запрошення на акцію "Стоп імміграція" від партії "Конфедерація" (Польща)

Запрошення на акцію "Стоп імміграція" від партії "Конфедерація" (Польща), фото: соцмережі

 

Антиіммігрантські оратори під час своїх виступів звертали увагу на неприпустимість перетворення Польщі на країни Західної Європи, куди "спершу пускають усіх", а потім з'ясовують, чи не становить небезпеку той чи інший іммігрант або ж група іммігрантів.

За даними TVP Warszawa, марш "Стоп фашизм!" організовано спільнотою "Об’єднані проти фашизму". Він задуманий як відповідь на зростання ксенофобських та расистських настроїв у суспільстві, які, за словами організаторів, підживлюються, серед інших, правими групами, йдеться у повідомленні.

Що кажуть організатори обох акцій

Польський суспільний мовник TVP наводить уривки із запрошень на кожну зі згаданих акцій - антиіммігрантської та проіммігрантської.

"Держава зазнає невдачі, тому громадяни діють. Поляки самі ініціювали низові зусилля для захисту кордонів. Звичайні люди з усіх куточків країни виходять з чітким посланням та мотивацією: "Ми хочемо жити безпечно!" - йшлося в анонсі "Конфедерації".

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Своєю чергою ліві заявили, що мігранти прибувають до Польщі у зв'язку зі скрутним економічним становищем у себе на батьківщині й нагадали про поляків, які вимушено вирушили на Захід у пошуках праці.

"Хвиля расистської мобілізації прокочується Польщею, поширюючи ненависть до мігрантів, біженців і фактично до всіх людей, які не відповідають шаблону "справжнього поляка". Справжня загроза – це фашисти, а не мігранти. Фашизм – це злочин, а не міграція. Мільйони людей, які останніми десятиліттями залишили Польщу в пошуках праці за кордоном, також знають, що право на міграцію є важливим правом працівників", - мовиться в анонсі варшавської акції "Стоп фашизм". 

Пропонований ПіС референдум

Перед цим польська опозиційна нині правоцентристська партія "Право і Справедливість" (ПіС) почала збирати підписи з метою повторного проведення загальнодержавного референдуму щодо нелегальної імміграції.

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На референдум ПіС пропонує винести таке запитання: "Чи підтримуєте ви відмову від примусового прийому нелегальних мігрантів, що призводить до ризику зниження особистої та економічної безпеки?" Подібне питання вже ставилося на референдумі у жовтні 2023 року, який, однак, не досяг порогу явки – тоді лише 40,91% виборців прийшли на виборчі дільниці.

Під "примусовим прийомом нелегальних мігрантів" ПіС має на увазі квоти на розподіл іммігрантів між країнами-членами Євросоюзу.

  • Президент Польщі у 1995-2005 роках соціал-демократ Александер Квасневський вважає, що економіка країни не виживе без трудових іммігрантів, більшість яких наразі з України. 
  • Разом із тим поляки "повинні захистити себе від небажаної, злочинної, небезпечної міграції", наголошує Квасневський.
Теги:
Новини
Польща
ЄС
Європа
мігранти
акції протестів
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