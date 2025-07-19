У 80 містах Польщі праві влаштували акцію "Стоп імміграція". У Варшаві ліві вийшли на мітинг "Стоп фашизм"

Аби не допустити сутичок між представниками обох ідейно ворожих таборів, у Варшаві їх розділили кількома рядами поліцейського кордону, інформують правоохоронці столиці Республіки Польща.

Зокрема, залучено співробітників антиконфліктного підрозділу.

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При цьому поліцейські силоміць винесли з натовпу відому варшавську феміністку на псевдо Бабця Кася (справжнє ім'я - Катажина Августинек), яка з "веселковим" прапором ЛГБТК+, як вирішили силовики, провокувала учасників заходу правих, передає Polsat News.

В інших містах акції пройшли набагато спокійніше, причому чи не найбільшим після Варшави мітингом стало зібрання противників неконтрольованої міграції, що відбулося у місті Катовіце.

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Координували проведення антиіммігрантських мітингів депутати сейму від "Конфедерації", звертає увагу портал wPolityce.pl.

Запрошення на акцію "Стоп імміграція" від партії "Конфедерація" (Польща), фото: соцмережі

Антиіммігрантські оратори під час своїх виступів звертали увагу на неприпустимість перетворення Польщі на країни Західної Європи, куди "спершу пускають усіх", а потім з'ясовують, чи не становить небезпеку той чи інший іммігрант або ж група іммігрантів.

За даними TVP Warszawa, марш "Стоп фашизм!" організовано спільнотою "Об’єднані проти фашизму". Він задуманий як відповідь на зростання ксенофобських та расистських настроїв у суспільстві, які, за словами організаторів, підживлюються, серед інших, правими групами, йдеться у повідомленні.

Що кажуть організатори обох акцій

Польський суспільний мовник TVP наводить уривки із запрошень на кожну зі згаданих акцій - антиіммігрантської та проіммігрантської.

"Держава зазнає невдачі, тому громадяни діють. Поляки самі ініціювали низові зусилля для захисту кордонів. Звичайні люди з усіх куточків країни виходять з чітким посланням та мотивацією: "Ми хочемо жити безпечно!" - йшлося в анонсі "Конфедерації".

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Своєю чергою ліві заявили, що мігранти прибувають до Польщі у зв'язку зі скрутним економічним становищем у себе на батьківщині й нагадали про поляків, які вимушено вирушили на Захід у пошуках праці.

"Хвиля расистської мобілізації прокочується Польщею, поширюючи ненависть до мігрантів, біженців і фактично до всіх людей, які не відповідають шаблону "справжнього поляка". Справжня загроза – це фашисти, а не мігранти. Фашизм – це злочин, а не міграція. Мільйони людей, які останніми десятиліттями залишили Польщу в пошуках праці за кордоном, також знають, що право на міграцію є важливим правом працівників", - мовиться в анонсі варшавської акції "Стоп фашизм".

Пропонований ПіС референдум

Перед цим польська опозиційна нині правоцентристська партія "Право і Справедливість" (ПіС) почала збирати підписи з метою повторного проведення загальнодержавного референдуму щодо нелегальної імміграції.

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На референдум ПіС пропонує винести таке запитання: "Чи підтримуєте ви відмову від примусового прийому нелегальних мігрантів, що призводить до ризику зниження особистої та економічної безпеки?" Подібне питання вже ставилося на референдумі у жовтні 2023 року, який, однак, не досяг порогу явки – тоді лише 40,91% виборців прийшли на виборчі дільниці.

Під "примусовим прийомом нелегальних мігрантів" ПіС має на увазі квоти на розподіл іммігрантів між країнами-членами Євросоюзу.