Міністерка освіти Німеччини пропонує впровадити квоти для дітей мігрантів у школах: що кажуть прихильники та противники цієї ідеї

Про це пише DW.

Так, Прін запропонувала розглянути запровадження квоти для дітей мігрантів у німецьких школах. Вона назвала це "можливою моделлю" і запропонувала вивчити досвід інших країн, щоб знайти відповідь, яку частку не повинна перевищувати гранична чисельність, наприклад, "30 або 40 відсотків".

Відомий німецький дослідник освіти Клаус Гуррельманн підтримав пропозицію міністрки.За його словами, змішаний за походженням склад класів і навчальних груп сприяє кращій роботі.

Однак він визнає, що реалізувати це на практиці складно. Для цього потрібно було б з'ясовувати походження дітей, що багато хто сприйняв би як дискримінацію.

"Такі непорозуміння і стигматизація переважать можливі плюси. Краще підтримувати школи, де частка дітей з мовними проблемами особливо висока", - вважає експерт.

Директорка початкової школи в землі Північний Рейн-Вестфалія на заході Німеччини вважає, що пропозиція Прін у реальності не спрацює: "Думаю, міністерка не подумала ні про житлову політику, ні про реальні настрої людей, ні про те, який насправді вигляд має ситуація в деяких районах. Адже тоді людям довелося б переїжджати в наш район, принаймні якщо вони хочуть, щоб дитина ходила до школи поруч із домом. У нас тут просто немає тієї кількості людей, яких можна назвати німецькомовними або "німцями".