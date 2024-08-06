Блінкен оголосив імʼя нового спецпредставника США з питань відбудови України
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що після закінчення повноважень Пенні Пріцкер на посаді спецпредставника з питань відновлення України її обовʼязки виконуватиме заступник очільника Держдепу Річард Верма
Про це йдеться у його листі.
Блінкен нагадав, що виконання обовʼязків спецпредставника США з відбудови України Пріцкер обмежені одним роком, однак "робота, яку вона розпочала, продовжиться".
Водночас обовʼязки американського спецпредставника виконуватиме Річард Верма.
"Заступник державного секретаря з питань управління та ресурсів Річард Верма продовжить її роботу на користь зусиль Сполучених Штатів щодо підтримки економічного відновлення України. Адміністрація Байдена прагне допомогти Україні міцно стати на ноги – у військовому, економічному та демократичному планах", – йдеться у заяві держсекретаря.
Також Блінкен зазначив про досягнення Пріцкер за останній рік, зокрема - підтримка надання Україні близько $9 млрд у межах пакета фінансування США та її допомога у запуску Консультативної ради з питань бізнесу в рамках платформи донорів G7+.
- 30 липня Пенні Пріцкер востаннє прибула в Київ як спецпредставниця США з питань відбудови України.
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