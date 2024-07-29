До Києва прибула спецпредставниця США з питань відбудови України Пенні Пріцкер
У понеділок, 29 липня, до України прибула спеціальна представниця Сполучених Штатів Америки з питань відбудови України Пенні Пріцкер
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х (Twitter).
Вона привітала Пріцкер з поверненням до української столиці.
"Разом із керівниками компаній Amentum, Clayco Inc та Westinghouse Nuclear ми прагнемо допомогти Україні будувати власне майбутнє. Прозоре бізнес-середовище та сильне верховенство права є ключем до відновлення України та її шляху до ЄС", - написала посол.
- Нещодавно Пріцкер заявила, для успішної інтеграції в ЄС і НАТО Києву потрібні якісні лідери.
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