"Україна має вікно можливостей": Пріцкер озвучила умови успіху Києва на шляху інтеграції в ЄС і НАТО

Про це вона заявила на форумі "Все відновлення є місцевим", зорганізованому Німецьким фондом Маршалла напередодні 3-ї міжнародної Конференції з відновлення України в Берліні.

"Україна має вікно можливостей трансформувати свою економіку та переорієнтувати країну на шлях інтеграції до ЄС та НАТО", - заявила Пріцкер.

Однак, за її словами, найголовніший висновок з конференції у Берліні, який, на її думку, могли б винести люди, це те, що інвестицій, які роблять західні партнери України, недостатньо, оскільки успіх "ґрунтуються на хорошому врядуванні тих, хто керує реконструкцією".

"І якість лідерства в Києві має відображати чесність, єдність і демократичні цінності, які представляють справжній відрив від пострадянського минулого, відрив, якого прагне Україна, якого прагне народ України. Тож це головне, що, на мою думку, ми повинні взяти з цієї конференції – додала вона.