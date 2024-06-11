"Україна має вікно можливостей": Пріцкер озвучила умови успіху Києва на шляху інтеграції в ЄС і НАТО
У понеділок, 10 червня, спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер заявила, для успішної інтеграції в ЄС і НАТО Києву потрібні якісні лідери
Про це вона заявила на форумі "Все відновлення є місцевим", зорганізованому Німецьким фондом Маршалла напередодні 3-ї міжнародної Конференції з відновлення України в Берліні.
"Україна має вікно можливостей трансформувати свою економіку та переорієнтувати країну на шлях інтеграції до ЄС та НАТО", - заявила Пріцкер.
Однак, за її словами, найголовніший висновок з конференції у Берліні, який, на її думку, могли б винести люди, це те, що інвестицій, які роблять західні партнери України, недостатньо, оскільки успіх "ґрунтуються на хорошому врядуванні тих, хто керує реконструкцією".
"І якість лідерства в Києві має відображати чесність, єдність і демократичні цінності, які представляють справжній відрив від пострадянського минулого, відрив, якого прагне Україна, якого прагне народ України. Тож це головне, що, на мою думку, ми повинні взяти з цієї конференції – додала вона.
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У вівторок і середу, 11 і 12 червня, у Берліні президент України Володимир Зеленський, ймовірно, виступить з промовою у Бундестазі й візьме участь у конференції з відновлення України.
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10 червня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що також візьме участь у конференції з відновлення України URC2024 в Берліні.
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