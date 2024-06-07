Зеленський виступить у Бундестазі й візьме участь у конференції з відновлення України, - ЗМІ
У вівторок і середу, 11 і 12 червня, у Берліні президент України Володимир Зеленський, ймовірно, виступить з промовою у Бундестазі й візьме участь у конференції з відновлення України
Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.
За інформацією видання, Зеленський прибуває до Берліна у вівторок, а також має виступити з промовою в Бундестазі.
У вівторок і середу наступного тижня в столиці відбудеться конференція з відновлення України, організована в тому числі міністерством закордонних справ Німеччини.
Хоча це був би не перший візит Зеленського до Берліна з початку війни, це був би перший раз, коли він виступав би особисто в Бундестазі. Для цього нардепи мають зібратися на позачергову сесію.
Голова німецько-української парламентської групи Робін Вагенер підтримав таку зустріч у листі до президента Бундестагу Бербеля Баса.
"Можливість виступити у найвищому парламенті Німеччини була б важливим знаком нашої солідарності та дружби з Україною та вираженням нашої поваги до досягнень країни", — йдеться у повідомленні.
Офіційного підтвердження візиту не було.
- У середу, 5 червня, міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина не планує надсилати свої війська в Україну.
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