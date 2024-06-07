Зеленський виступить у Бундестазі й візьме участь у конференції з відновлення України, - ЗМІ

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За інформацією видання, Зеленський прибуває до Берліна у вівторок, а також має виступити з промовою в Бундестазі.

У вівторок і середу наступного тижня в столиці відбудеться конференція з відновлення України, організована в тому числі міністерством закордонних справ Німеччини.

Хоча це був би не перший візит Зеленського до Берліна з початку війни, це був би перший раз, коли він виступав би особисто в Бундестазі. Для цього нардепи мають зібратися на позачергову сесію.

Голова німецько-української парламентської групи Робін Вагенер підтримав таку зустріч у листі до президента Бундестагу Бербеля Баса.

"Можливість виступити у найвищому парламенті Німеччини була б важливим знаком нашої солідарності та дружби з Україною та вираженням нашої поваги до досягнень країни", — йдеться у повідомленні.

Офіційного підтвердження візиту не було.