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Німеччина не збирається посилати війська в Україну, але хоче підготуватись до можливої війни з РФ

5 червня, 2024 середа
19:17
Світ Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

У середу, 5 червня, міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина не планує надсилати свої війська в Україну

Зміст

Про це повідомляє видання Zeit Online.

За словами Бориса Пісторіуса, його країні варто бути готовими до можливої війни з Росією до 2029 року. Це на фоні того, як РФ посилює свою міць та перейшла на економіку воєнного часу.

“Ми повинні бути готові до війни до 2029 року. Ми повинні діяти як стримувальний фактор, щоб не допустити найгіршого”, – йдеться у заяві міністра оборони Німеччини.

Пісторіус також підтримує надання допомоги Україні. Проте наголосив, що Німеччина не збирається надсилати свої війська в нашу країну.

  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що надання Україні дозволу бити по території РФ німецькою зброєю не призведе до ескалації.
Теги:
Україна
Росія
Німеччина
Війна з Росією
Військові новини
допомога Україні
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