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Удари німецькою зброєю по Росії не сприятимуть ескалації, - Шольц

4 червня, 2024 вiвторок
10:32
Світ Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що надання Україні дозволу бити по території РФ німецькою зброєю не призведе до ескалації

Зміст

Про це Олаф Шольц сказав в інтерв’ю німецькій радіостанції Antenne Bayern, пише DW.

"Як сказав президент США, йдеться тільки про можливість захистити велике місто, наприклад Харків", - заявив канцлер Німеччини.

Він також зазначив, що рішення надати Україні право використовувати німецьку зброю було ретельно продумане "у співпраці з друзями й союзниками" країни. Крім цього, Шольц запевнив громадян ФРН, що ніколи не дозволив би тиску на свою адресу з метою переконати його "ухвалити неправильні та несвоєчасні рішення".

Раніше стало відомо, що федеральний уряд Німеччини дозволив Україні застосовувати передану німецьку зброю для ударів по військових цілях на території Росії, але в межах радіуса 40 км.

Які держави дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ

2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. 

Також міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна може використовувати зброю, яку надає Стокгольм, аби бити по цілях на території Росії.

Пізніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна має право на удари по військових об’єктах на території Росії.

Згодом міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Гельсінкі не обмежували Україну в завданні ударів по території РФ фінською зброєю.

Крім того, дозвіл на використання своєї зброї за межами України надали Польща, Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія та Чехія.

  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив російського лідера Володимира Путіна, що НАТО захищатиме кожен квадратний дюйм своєї території.
Теги:
зброя
Німеччина
Війна з Росією
допомога Україні
зброя для України
Олаф Шольц
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