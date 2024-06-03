Москві має бути зрозуміло, що ми захищатимемо кожен квадратний дюйм території НАТО, - Шольц

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи на Східнонімецькому економічному форумі, в якому також взяла участь прем'єр-міністр Литви Інгріда Сімоните, Шольц сказав, що Німеччина відіграє провідну роль у присутності НАТО в Балтії на кордоні з Росією.

"І оскільки загроза з боку Росії триватиме, ми та інші союзники вирішили минулого року розгорнути додаткові підрозділи в країнах Балтії та розмістити там цілу бригаду на постійній основі в майбутньому. Але цей поворот у політиці безпеки необхідний, щоб показати Росії: ми готові захищати кожен квадратний дюйм території НАТО від атак", - сказав Шольц.

За його словами, дипломатія буде успішною лише з позиції сили, додавши, що надзвичайно важливо, щоб країни Балтії могли повністю покладатися на союзників НАТО, які кинуться на їхній захист у разі російського нападу.