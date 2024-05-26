Шольц розповів, як Путін перед повномасштабним вторгненням переконував його, що Україна нібито належить РФ

Про це він розповів під час спілкування з громадянами в рамках Фестивалю демократії, пише Укрінформ.

Зазначається, що Шольц пригадав свою зустріч у Кремлі з Путіним у лютому 2022 року "за тим довгим столом, який усі пам'ятають". Путін, за словами канцлера, продемонстрував свої імперські уявлення, що кордони "можна змінювати за допомогою сили", без огляду на право.

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Так, протягом 4 годин Путін намагався довести, що "Україна та Білорусь є частинами Росії". Серед інших причин для війни Путін назвав тоді те, що "Україна прямує в НАТО". Шольц, за його словами, відкрито сказав Путіну, що "про це не йдеться принаймні ще років 30".

Також Путін розповідав Шольцу про нібито "нацистський режим" в Україні.

"Говорити про це, коли президентом є єврей... Варто собі уявити, наскільки це абсурдне, ганебне пояснення для обґрунтування війни", - заявив Шольц.