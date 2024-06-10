Прем'єр Грузії Кобахідзе заявив, що поїде на конференцію з відновлення України URC2024 у Берліні
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що візьме участь у конференції з відновлення України URC2024, яка відбудеться в Берліні 11-12 червня
Про це повідомляє Грузія Online.
За інформацією уряду Грузії, основна мета заходу - мобілізація міжнародної підтримки для відновлення, реконструкції, реформ і модернізації України.
"URC2024 буде сфокусована на чотирьох тематичних напрямках: мобілізація приватного сектору для відновлення та економічного зростання; соціальне відновлення та людський капітал для майбутнього України; відновлення муніципалітетів та регіонів; вступ до ЄС та пов'язані з цим реформи", - йдеться у заяві уряду.
Крім того, у межах цієї конференції будуть обговорюватися макроекономічна стабільність, стійкість і безпека, інфраструктура, житло, енергетика, захист довкілля, охорона здоров'я, освіта.
"Глава уряду вирушив до Берліна разом із делегацією, у складі якої міністр закордонних справ Ілля Дарчіашвілі та глава адміністрації уряду Леван Жоржоліані", - заявила пресслужба грузинського уряду.
-
У вівторок і середу, 11 і 12 червня, у Берліні президент України Володимир Зеленський, ймовірно, виступить з промовою у Бундестазі й візьме участь у конференції з відновлення України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.21 Купівля 40.21Продаж 40.78
- EUR Купівля 43.46Продаж 44.34
- Актуальне
- Важливе