Прем'єр Грузії Кобахідзе заявив, що поїде на конференцію з відновлення України URC2024 у Берліні

Про це повідомляє Грузія Online.

За інформацією уряду Грузії, основна мета заходу - мобілізація міжнародної підтримки для відновлення, реконструкції, реформ і модернізації України.

"URC2024 буде сфокусована на чотирьох тематичних напрямках: мобілізація приватного сектору для відновлення та економічного зростання; соціальне відновлення та людський капітал для майбутнього України; відновлення муніципалітетів та регіонів; вступ до ЄС та пов'язані з цим реформи", - йдеться у заяві уряду.

Крім того, у межах цієї конференції будуть обговорюватися макроекономічна стабільність, стійкість і безпека, інфраструктура, житло, енергетика, захист довкілля, охорона здоров'я, освіта.

"Глава уряду вирушив до Берліна разом із делегацією, у складі якої міністр закордонних справ Ілля Дарчіашвілі та глава адміністрації уряду Леван Жоржоліані", - заявила пресслужба грузинського уряду.