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Блінкен прибув до Франції: обговорить з Макроном підтримку України та війну у Газі

2 квітня, 2024 вiвторок
10:19
Світ Ентоні Блінкен

У вівторок, 2 квітня, державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Парижа, де проведе перемовини з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо підтримки України у війні з РФ та конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом

Про це AFP повідомили у канцелярії президента Макрона.

Крім того, Блінкен проведе переговори з міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурном. 

За словами офіційних осіб, держсекретар США та французькі лідери розглянуть результати міжнародної конференції, яку Париж провів у лютому, щоб забезпечити фінансову та військову підтримку України.

Представник оточення Сежурне заявив, що обидві сторони прагнуть "інтенсифікації" підтримки України.

Також у міністерстві закордонних справ Франції додали, що Сежурне та Блінкен обговорять підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні у липні і "кризи" на Близькому Сході, в Україні та Судані.

Після зустрічі вони проведуть спільну пресконференцію.

Символічно держсекретар США має разом із міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню відвідати завод франко-німецького оборонного концерну KNDS поблизу Парижа, що виробляє артилерійські гармати, які використовує Україна.

  • 22 березня Блінкен прибув до Ізраїлю, щоб наполягати на тимчасовому перемир'ї в Газі в рамках резолюції, запропонованої Штатами в Радбезі ООН.
Теги:
Франція
Війна з Росією
США
Ентоні Блінкен
Світ про Україну
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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