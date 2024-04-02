Блінкен прибув до Франції: обговорить з Макроном підтримку України та війну у Газі

Про це AFP повідомили у канцелярії президента Макрона.

Крім того, Блінкен проведе переговори з міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурном.

За словами офіційних осіб, держсекретар США та французькі лідери розглянуть результати міжнародної конференції, яку Париж провів у лютому, щоб забезпечити фінансову та військову підтримку України.

Представник оточення Сежурне заявив, що обидві сторони прагнуть "інтенсифікації" підтримки України.

Також у міністерстві закордонних справ Франції додали, що Сежурне та Блінкен обговорять підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні у липні і "кризи" на Близькому Сході, в Україні та Судані.

Після зустрічі вони проведуть спільну пресконференцію.

Символічно держсекретар США має разом із міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню відвідати завод франко-німецького оборонного концерну KNDS поблизу Парижа, що виробляє артилерійські гармати, які використовує Україна.