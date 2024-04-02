Блінкен прибув до Франції: обговорить з Макроном підтримку України та війну у Газі
У вівторок, 2 квітня, державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Парижа, де проведе перемовини з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо підтримки України у війні з РФ та конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом
Про це AFP повідомили у канцелярії президента Макрона.
Крім того, Блінкен проведе переговори з міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурном.
За словами офіційних осіб, держсекретар США та французькі лідери розглянуть результати міжнародної конференції, яку Париж провів у лютому, щоб забезпечити фінансову та військову підтримку України.
Представник оточення Сежурне заявив, що обидві сторони прагнуть "інтенсифікації" підтримки України.
Також у міністерстві закордонних справ Франції додали, що Сежурне та Блінкен обговорять підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні у липні і "кризи" на Близькому Сході, в Україні та Судані.
Після зустрічі вони проведуть спільну пресконференцію.
Символічно держсекретар США має разом із міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню відвідати завод франко-німецького оборонного концерну KNDS поблизу Парижа, що виробляє артилерійські гармати, які використовує Україна.
- 22 березня Блінкен прибув до Ізраїлю, щоб наполягати на тимчасовому перемир'ї в Газі в рамках резолюції, запропонованої Штатами в Радбезі ООН.
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