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Блінкен прибув до Ізраїлю: буде наполягати на тимчасовому перемир'ї в Газі

22 березня, 2024 п'ятниця
13:34
Світ Ентоні Блінкен

22 березня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю, щоб наполягати на тимчасовому перемир'ї в Газі в рамках резолюції, запропонованої Штатами в Радбезі ООН

Про це повідомляє The times of Israel.

Його візит відбувається напередодні ключового голосування в Раді Безпеки ООН щодо проєкту резолюції США, що закликає до "негайного припинення вогню".

Це вже шостий з початку війни між з ХАМАСом візит Блінкена до Ізраїлю.

  • 15 березня, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу після засідання військового кабінету схвалив план наступу на Рафах.
  • У неділю, 17 березня, Ізраїль і ХАМАС планують відновити перемовини щодо угоди про тимчасове припинення вогню в секторі Гази.
  • 18 березня, президент США Джо Байден під час першої за місяць розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу висловив найрішучіші застереження проти наступу ЦАХАЛу на Рафах.
  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив американським сенаторам-республіканцям, що країна продовжить свої військові дії проти ХАМАСу у Газі.
Теги:
Ізраїль
Близький Схід
США
Ентоні Блінкен
Війна в Ізраїлі
Хамас
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