Блінкен прибув до Ізраїлю: буде наполягати на тимчасовому перемир'ї в Газі
22 березня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю, щоб наполягати на тимчасовому перемир'ї в Газі в рамках резолюції, запропонованої Штатами в Радбезі ООН
Про це повідомляє The times of Israel.
Його візит відбувається напередодні ключового голосування в Раді Безпеки ООН щодо проєкту резолюції США, що закликає до "негайного припинення вогню".
Це вже шостий з початку війни між з ХАМАСом візит Блінкена до Ізраїлю.
- 15 березня, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу після засідання військового кабінету схвалив план наступу на Рафах.
- У неділю, 17 березня, Ізраїль і ХАМАС планують відновити перемовини щодо угоди про тимчасове припинення вогню в секторі Гази.
- 18 березня, президент США Джо Байден під час першої за місяць розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу висловив найрішучіші застереження проти наступу ЦАХАЛу на Рафах.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив американським сенаторам-республіканцям, що країна продовжить свої військові дії проти ХАМАСу у Газі.
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