Блінкен прибув до Ізраїлю: буде наполягати на тимчасовому перемир'ї в Газі

Про це повідомляє The times of Israel.

Його візит відбувається напередодні ключового голосування в Раді Безпеки ООН щодо проєкту резолюції США, що закликає до "негайного припинення вогню".

Це вже шостий з початку війни між з ХАМАСом візит Блінкена до Ізраїлю.