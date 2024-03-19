"Є кращий спосіб": Байден застеріг Нетаньягу від наступу на Рафах

Про це повідомляє Politico.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван під час брифінгу для у Білому домі після розмови заявив, що Байден попросив Ізраїль надіслати групу, щоб вислухати занепокоєння адміністрації щодо Рафаха і проінформувати його помічників про свої плани.

Нетаньяху погодився, і це обговорення має відбутися найближчими днями.

"Я хочу, щоб ви зрозуміли, прем'єр-міністре, на якій саме позиції я стою в цьому питанні, - заявив Салліван, перефразовуючи слова Байдена, сказані Нетаньяху під час телефонної розмови, - Я за поразку ХАМАСу. Я вважаю, що це злісне терористичне угрупування, на руках якого не тільки ізраїльська, але й американська кров. Водночас, я вважаю, що для цього потрібна стратегія, яка працює, і ця стратегія не повинна включати велику військову операцію, яка ставить під загрозу життя тисяч і тисяч невинних цивільних осіб в Рафаху. Є кращий спосіб".

Салліван зазначив, що "президент пояснив, чому він так глибоко стурбований перспективою проведення Ізраїлем великої військової операції в Рафаху", додавши, що "велика наземна операція там була б помилкою".