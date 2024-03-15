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Нетаньягу схвалив план наступу на Рафах, - The Guardian

15 березня, 2024 п'ятниця
21:20
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У п'ятницю, 15 березня, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу після засідання військового кабінету схвалив план наступу на Рафах

Про це повідомляє The Guardian.

Офіс Нетаньяху заявив, що ізраїльська армія готує "оперативні питання" і евакуацію цивільного населення з Рафаха. Однак жодних можливих термінів штурму не було названо.

Зокрема, під час засідання військового кабінету Нетаньягу обговорив нову пропозицію ХАМАСу про припинення вогню.

Згідно з цією пропозицією, на першому етапі ХАМАС звільнить ізраїльських жінок, дітей, людей похилого віку і хворих, яких він утримує в заручниках, в обмін на звільнення сотень палестинських ув'язнених, у тому числі засуджених за численні вбивства ізраїльтян.

Офіс Нетаньяху назвав нові вимоги "нереалістичними", проте заявив, що ізраїльська делегація вирушить до Катару, щоб обговорити позицію Ізраїлю щодо потенційної угоди.

На думку аналітиків, нова заява про плани нападу на Рафах могла бути зроблена з метою чинення тиску на ХАМАС під час будь-яких переговорів.

  • Нагадаємо, представник ХАМАСу заявив у вівторок, 12 березня, що групування погодилося на американську пропозицію щодо припинення вогню в Газі.
Теги:
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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