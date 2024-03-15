Нетаньягу схвалив план наступу на Рафах, - The Guardian

Про це повідомляє The Guardian.

Офіс Нетаньяху заявив, що ізраїльська армія готує "оперативні питання" і евакуацію цивільного населення з Рафаха. Однак жодних можливих термінів штурму не було названо.

Зокрема, під час засідання військового кабінету Нетаньягу обговорив нову пропозицію ХАМАСу про припинення вогню.

Згідно з цією пропозицією, на першому етапі ХАМАС звільнить ізраїльських жінок, дітей, людей похилого віку і хворих, яких він утримує в заручниках, в обмін на звільнення сотень палестинських ув'язнених, у тому числі засуджених за численні вбивства ізраїльтян.

Офіс Нетаньяху назвав нові вимоги "нереалістичними", проте заявив, що ізраїльська делегація вирушить до Катару, щоб обговорити позицію Ізраїлю щодо потенційної угоди.

На думку аналітиків, нова заява про плани нападу на Рафах могла бути зроблена з метою чинення тиску на ХАМАС під час будь-яких переговорів.