Бойовики ХАМАСу погодилися на пропозицію США щодо припинення вогню, - ЗМІ
Представник бойовиків ХАМАСу заявив у вівторок, 12 березня, що групування погодилося на американську пропозицію щодо припинення вогню в Газі
Про це пише Alarabiya News.
Зазначається, що найближчими днями представники ХАМАСу вирушать до столиці Єгипту Каїр для обговорення остаточних деталей та реалізації угоди.
Білий дім закликав бойовиків звільнити жінок, людей похилого віку, поранених заручників і погодитися на тимчасове припинення бойових дій.
"Сьогодні обговорюється припинення вогню на шість тижнів, яке буде перетворено на щось триваліше, якщо ХАМАС просто звільнить жінок, поранених та старих", - заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що має намір продовжити вторгнення в місто Рафах всупереч президенту США Джо Байдену, який попередив, що такий наступ стане "червоною лінією".
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