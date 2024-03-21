Нетаньягу заявив американським сенаторам-республіканцям, що Ізраїль продовжить військові дії в Газі
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив американським сенаторам-республіканцям, що країна продовжить свої військові дії проти ХАМАСу у Газі
Про це пише Reuters.
"Він збирається зробити те, що пообіцяв. Він збирається завершити це", - сказав сенатор Джим Ріш після розмови з прем'єром.
Зазначається, що Нетаньягу виступив перед республіканцями по відеозв’язку майже через тиждень після того, як лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер назвав його "перешкодою для миру", а також закликав провести нові вибори в Ізраїлі.
"Зустріч у середу підкреслила політику Вашингтона щодо Ізраїлю. Нетаньягу вже давно підтримує республіканців, які звинувачують Шумера у прагненні повалити ізраїльського лідера", - припустило Reuters.
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