Ізраїль і ХАМАС розпочинають новий раунд переговорів про тимчасове перемир'я у Газі

Про це повідомляє Politico.

У виданні зазначили, що це будуть перші непрямі переговори між ізраїльськими офіційними особами і лідерами ХАМАСу з моменту початку священного для мусульман місяця Рамадан, що розпочався 10 березня.

Переговори можуть поновитися в неділю вдень або в понеділок

Попередній раунд переговорів зазнав невдачі після того, як Ізраїль відхилив вимогу ХАМАСу про укладення угоди, яка б привела до постійного припинення вогню в Газі.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав ці вимоги бойовиків "абсурдними".

Попри згоду на відновлення переговорів, Нетаньягу продовжив запланований наступ на місто Рафах на кордоні з Єгиптом.