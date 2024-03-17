Ізраїль і ХАМАС розпочинають новий раунд переговорів про тимчасове перемир'я у Газі
У неділю, 17 березня, Ізраїль і ХАМАС планують відновити перемовини щодо угоди про тимчасове припинення вогню у секторі Газа
Про це повідомляє Politico.
У виданні зазначили, що це будуть перші непрямі переговори між ізраїльськими офіційними особами і лідерами ХАМАСу з моменту початку священного для мусульман місяця Рамадан, що розпочався 10 березня.
Переговори можуть поновитися в неділю вдень або в понеділок
Попередній раунд переговорів зазнав невдачі після того, як Ізраїль відхилив вимогу ХАМАСу про укладення угоди, яка б привела до постійного припинення вогню в Газі.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав ці вимоги бойовиків "абсурдними".
Попри згоду на відновлення переговорів, Нетаньягу продовжив запланований наступ на місто Рафах на кордоні з Єгиптом.
- Днем раніше повідомлялось, що переговори в Катарі про припинення вогню в Газі очолить голова ізраїльської розвідки Давид Барнеа.
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