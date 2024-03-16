Ізраїль відправить до Дохи делегацію на чолі з очільником розвідки для відновлення перемовин з ХАМАС

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Цього тижня ХАМАС представив посередникам і союзнику Ізраїлю Сполученим Штатам нову пропозицію про припинення вогню, яка включає звільнення ізраїльських заручників в обмін на свободу палестинських в'язнів.

Як зазначили у виданні, перемовини між очільником ізраїльського Моссаду, прем'єр-міністром Катару та єгипетськими офіційними особами будуть спрямовані на подолання розбіжностей між Ізраїлем і ХАМАСом.

Барнеа також брав участь у попередніх значних спробах укласти угоду. Короткочасне перемир'я в листопаді було узгоджене і набуло чинності після його участі в переговорах в Досі.