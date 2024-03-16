Ізраїль відправить до Дохи делегацію на чолі з очільником розвідки для відновлення перемовин з ХАМАС
Очільник ізраїльської розвідки Давид Барнеа в Катарі очолить переговори про припинення вогню в Газі у неділю, 17 березня, у відповідь на нову пропозицію ХАМАСу
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.
Цього тижня ХАМАС представив посередникам і союзнику Ізраїлю Сполученим Штатам нову пропозицію про припинення вогню, яка включає звільнення ізраїльських заручників в обмін на свободу палестинських в'язнів.
Як зазначили у виданні, перемовини між очільником ізраїльського Моссаду, прем'єр-міністром Катару та єгипетськими офіційними особами будуть спрямовані на подолання розбіжностей між Ізраїлем і ХАМАСом.
Барнеа також брав участь у попередніх значних спробах укласти угоду. Короткочасне перемир'я в листопаді було узгоджене і набуло чинності після його участі в переговорах в Досі.
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У п'ятницю, 15 березня, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу після засідання військового кабінету схвалив план наступу на Рафах. На думку аналітиків, це могло бути зроблено з метою чинення тиску на ХАМАС під час будь-яких переговорів.
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