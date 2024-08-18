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Головна Світ Блінкен вирушив з візитом до Ізраїлю, аби посприяти укладенню угоди про припинення вогню в Газі

Блінкен вирушив з візитом до Ізраїлю, аби посприяти укладенню угоди про припинення вогню в Газі

Марія Науменко
18 серпня, 2024 неділя
11:48
Світ Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен вирушив з місією на Близький Схід, щоб просунути угоду про припинення вогню в Газі в умовах зростання обережного оптимізму

Зміст

Про це повідомляє The Times of Israel.

Як зазначили у виданні, за-для цього візиту американський дипломат навіть відклав свою відпустку. Це буде його дев'ята поїздка на Близький Схід з 7 жовтня, під час якої він зустрінеться з ізраїльським керівництвом у Тель-Авіві.

Під час попередніх поїздок він регулярно відвідував арабські країни, але про подальші зупинки відразу не оголошувалося.

Блінкен вилетів з військово-повітряної бази Ендрюс після дводенних переговорів про припинення вогню, до яких закликав президент Джо Байден за посередництва Єгипту і Катару, що завершилися в катарській столиці Досі.

За словами американських офіційних осіб, їм вдалося досягти прогресу і запропонувати пропозицію щодо подолання розбіжностей між Ізраїлем і ХАМАС, переговори поновляться пізніше наступного тижня в Каїрі.

  • У п'ятницю, 16 червня, США представили пропозицію щодо перемир'я в Газі, яка сигналізує про значний прогрес у перемовинах між Ізраїлем та ХАМАС.
Теги:
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
США
Ентоні Блінкен
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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