Блінкен вирушив з візитом до Ізраїлю, аби посприяти укладенню угоди про припинення вогню в Газі

Про це повідомляє The Times of Israel.

Як зазначили у виданні, за-для цього візиту американський дипломат навіть відклав свою відпустку. Це буде його дев'ята поїздка на Близький Схід з 7 жовтня, під час якої він зустрінеться з ізраїльським керівництвом у Тель-Авіві.

Під час попередніх поїздок він регулярно відвідував арабські країни, але про подальші зупинки відразу не оголошувалося.

Блінкен вилетів з військово-повітряної бази Ендрюс після дводенних переговорів про припинення вогню, до яких закликав президент Джо Байден за посередництва Єгипту і Катару, що завершилися в катарській столиці Досі.

За словами американських офіційних осіб, їм вдалося досягти прогресу і запропонувати пропозицію щодо подолання розбіжностей між Ізраїлем і ХАМАС, переговори поновляться пізніше наступного тижня в Каїрі.