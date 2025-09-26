BMW відкликає понад 196 тис. автомобілів у США через дефект стартера двигуна
Німецький автобудівний та авіамоторний концерн BMW відкликає понад 196 тисяч автомобілів у США, оскільки реле запуску двигуна може піддатися корозії
Про це повідомляє Reuters із посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США.
Зазначається, що цей дефект може спричинити перегрів і коротке замикання, що, своєю чергою, підвищує ризик займання автомобіля.
За даними американського регулятора автомобільної безпеки, проблема стосується багатьох моделей, включаючи Toyota Supra (створена на спільній платформі з BMW) та BMW 230i 2022 року випуску.
Повідомляється, що дилери BMW безкоштовно замінюватимуть стартер двигуна.
- Раніше повідомлялося, що компанія Ford відкликає понад 115 тис. автомобілів у США через дефект, який може спричинити від’єднання верхнього валу рульової колонки.
