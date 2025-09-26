BMW відкликає понад 196 тис. автомобілів у США через дефект стартера двигуна

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США.

Зазначається, що цей дефект може спричинити перегрів і коротке замикання, що, своєю чергою, підвищує ризик займання автомобіля.

За даними американського регулятора автомобільної безпеки, проблема стосується багатьох моделей, включаючи Toyota Supra (створена на спільній платформі з BMW) та BMW 230i 2022 року випуску.

Повідомляється, що дилери BMW безкоштовно замінюватимуть стартер двигуна.