Ford відкличе понад 115 тис. автомобілів у США через дефект рульової колонки

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США.

Зазначається, що проблема, яка потенційно може призвести до втрати керування, стосується автомобілів моделей 2020–2021 років випуску та включає моделі F-250, F-350 і F-450.

Як відмітили у Національній адміністрації безпеки дорожнього руху США, дилери Ford перевірятимуть та безкоштовно ремонтуватимуть або замінюватимуть несправну деталь.