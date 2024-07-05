Болгарія може надати Україні 80 млн євро: має бути рішення парламенту

Про це заявив виконувач обовʼязків прем'єр-міністра Болгарії Дімітар Главчев, пише БНР.

"У позиції, з якою Болгарія збирається на саміт НАТО, зазначено, що наша країна може надати Україні 80 млн євро", - сказав Главчев.

Проте він зазначив, що "ця або будь-яка інша" сума може стати фактом лише після голосування в парламенті. Він також не уточнив, на що саме виділять кошти.

Водночас, як зазначає видання, лідер партії "ГЄРБ" Бойко Борисов заявив, що Болгарія не даватиме Україні гроші готівкою. Проте співголова партії "Руху за права і свободи" Делян Пеєвські пояснив, що в заявах Главчева й Борисова немає протиріччя.

"Ці гроші не будуть передані нашою країною безпосередньо Україні, а будуть вирахувані із сум, які Болгарія отримує за озброєння, надане Києву", - сказав Пеєвські.