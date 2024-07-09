Болгарія подала позов проти Газпрому, аби відсудити €400 млн

Про це йдеться на сайті Булгаргазу.

Зазначається, що збитки болгарській компанії були завдані внаслідок того, що Росія в односторонньому порядку припинила поставки газу у квітні 2022 року, порушивши контракт.

Булгаргаз розпочала провадження в Арбітражному суді Міжнародної торгової палати в Парижі 8 липня.

"Наприкінці травня 2024 року Bulgargaz EAD направило ТОВ "Газпром експорт" запрошення для добровільного врегулювання позову болгарської компанії, згідно з контрактом між двома компаніями. Після того, як російська сторона не вжила заходів для вирішення питання в досудовому порядку, Булгаргаз вжив необхідних заходів для захисту інтересів компанії", - підкреслюють у повідомленні.