Британія надасть Україні $5,6 млн для розслідування воєнних злочинів РФ
Уряд Великої Британії оголосив про виділення 4,5 млн фунтів стерлінгів (близько 5,6 млн доларів) для притягнення до відповідальності російських військових, які скоїли воєнні злочини під час повномасштабного вторгнення в Україну
Про це повідомили у британському уряді.
Як зазначається, це фінансування призначене для підтримки документування, розслідування та судового переслідування в Україні воєнних злочинів. Допомога доповнить роботу Британії з партнерами США та ЄС через Консультативну групу з розслідування жорстоких злочинів.
Міністр закордонних справ Британії Девід Ламмі заявив, що під час візиту до Києва "на власні очі побачив хоробрість українського народу", та запевнив у подальшій підтримці України.
"Звірства, свідками яких ми стали в Україні, є невимовними — без притягнення до відповідальності не може бути міцного миру. Підтримка Великої Британії допоможе Україні у відновленні справедливості для жертв і тих, хто пережив ці злочини", - заявив Ламмі.
Станом на кінець листопаду від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України було зафіксовано близько 143 тис. воєнних злочинів.
- Також нещодавно Україна отримала 1 млрд доларів від Японії та Великої Британії у межах програми Світового банку на зміцнення економіки й фінансування пріоритетних видатків.
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