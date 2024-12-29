Британія надасть Україні $5,6 млн для розслідування воєнних злочинів РФ

Про це повідомили у британському уряді.

Як зазначається, це фінансування призначене для підтримки документування, розслідування та судового переслідування в Україні воєнних злочинів. Допомога доповнить роботу Британії з партнерами США та ЄС через Консультативну групу з розслідування жорстоких злочинів.

Міністр закордонних справ Британії Девід Ламмі заявив, що під час візиту до Києва "на власні очі побачив хоробрість українського народу", та запевнив у подальшій підтримці України.

"Звірства, свідками яких ми стали в Україні, є невимовними — без притягнення до відповідальності не може бути міцного миру. Підтримка Великої Британії допоможе Україні у відновленні справедливості для жертв і тих, хто пережив ці злочини", - заявив Ламмі.

Станом на кінець листопаду від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України було зафіксовано близько 143 тис. воєнних злочинів.