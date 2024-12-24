Велика Британія та Японія виділили Україні $1 млрд для зміцнення економіки

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Згідно з повідомленням, транш надійшов під гарантії урядів обох країн у рамках програми DPL (Development Policy Loan) Світового банку.

За словами очільника українського уряду, отримані кошти будуть спрямовані на зміцнення економіки та фінансування пріоритетних видатків у соціальній та гуманітарній сферах.

"Дякуємо Світовому банку, урядам Японії та Великої Британії за вагому підтримку України й внесок у посилення нашої стійкості", - наголосив Шмигаль.