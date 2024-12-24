Велика Британія та Японія виділили Україні $1 млрд для зміцнення економіки
У вівторок, 24 грудня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна отримала 1 млрд доларів від Японії та Великої Британії у межах програми Світового банку на зміцнення економіки й фінансування пріоритетних видатків
Про це він написав на своєму Telegram-каналі.
Згідно з повідомленням, транш надійшов під гарантії урядів обох країн у рамках програми DPL (Development Policy Loan) Світового банку.
За словами очільника українського уряду, отримані кошти будуть спрямовані на зміцнення економіки та фінансування пріоритетних видатків у соціальній та гуманітарній сферах.
"Дякуємо Світовому банку, урядам Японії та Великої Британії за вагому підтримку України й внесок у посилення нашої стійкості", - наголосив Шмигаль.
- 20 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна починає отримувати перші кошти США коштом заморожених російських активів. Світовий банк надасть 2 млрд доларів через механізм DPL.
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