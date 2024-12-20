Україна отримає перші $2 млрд за рахунок заморожених російських активів від Світового банку, - Шмигаль
Україна починає отримувати перші кошти США за рахунок заморожених російських активів. Світовий банк надасть 2 млрд доларів через механізм DPL
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Виконавча рада Банку напередодні схвалила виділення коштів. А сьогодні відповідні угоди зі Світовим банком підписало Міністерство фінансів України", - поінформував він.
За словами Шмигаля, $1 млрд буде наданий у вигляді безповоротного гранту з фонду Світового банку FIF коштом внеску США в межах ініціативи G7.
Ще $1,05 млрд Україна отримає у вигляді позики під гарантії від урядів Японії та Великої Британії.
"Україна виконала всі необхідні заходи для отримання коштів. Вдячні нашим партнерам за підтримку на шляху економічного розвитку й відбудови", - наголосив прем'єр.
- Державний департамент США схвалив можливий продаж уряду України обладнання для обслуговування винищувачів F-16 орієнтовною вартістю $266,4 млн.
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