Україна отримає перші $2 млрд за рахунок заморожених російських активів від Світового банку, - Шмигаль

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Виконавча рада Банку напередодні схвалила виділення коштів. А сьогодні відповідні угоди зі Світовим банком підписало Міністерство фінансів України", - поінформував він.

За словами Шмигаля, $1 млрд буде наданий у вигляді безповоротного гранту з фонду Світового банку FIF коштом внеску США в межах ініціативи G7.

Ще $1,05 млрд Україна отримає у вигляді позики під гарантії від урядів Японії та Великої Британії.

"Україна виконала всі необхідні заходи для отримання коштів. Вдячні нашим партнерам за підтримку на шляху економічного розвитку й відбудови", - наголосив прем'єр.