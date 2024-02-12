Британські компанії експортували до Росії БПЛА та іншого обладнання на $100 млн за 10 місяців минулого року

Про це з посиланням на дані, підготовлені Київською школою економіки та міжнародною робочою групою Єрмака-Макфола з питань російських санкцій, повідомляє The Times.

Згідно з результатами дослідження, російські військові отримують британські компоненти від третіх осіб за кордоном.

У зброї РФ загалом виявили 28 компонентів з Великої Британії, а більш ніж 2 тис. - американського походження.

У матеріалі зауважують, що більшість товарів, які постачали з Великої Британії до Росії, були напівпровідниковими та комп'ютерними компонентами. Однак у 2023 році Росія також отримувала верстати з числовим програмним управлінням, вироблені у Великій Британії. Їхня вартість становить близько $1,5 млн.

Відповідно до даних видання, минулого року до Росії також імпортували на близько $1,5 млн компоненти напівпровідників FTDI, що виробляють у Британії. У 2022 році РФ отримала їх на суму $500 тис.

Зазначено, що багато товарів британських товарів потрапляють до РФ загалом через китайські, гонконзькі й турецькі фірми.

Водночас The Times підкреслює, існують декілька постачальників Великої Британії, котрі напряму імпортують країні-агресору компоненти на мільйони доларів.

Відомо, що у 2022 році до Росії Велика Британія поставила компоненти на близько $770 млн.