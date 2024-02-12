Британські компанії експортували до Росії БПЛА та іншого обладнання на $100 млн за 10 місяців минулого року
Компанії Великої Британії за 10 місяців 2023 року поставили Росії обладнання, зокрема БПЛА й напівпровідники на понад $100 млн
Про це з посиланням на дані, підготовлені Київською школою економіки та міжнародною робочою групою Єрмака-Макфола з питань російських санкцій, повідомляє The Times.
Згідно з результатами дослідження, російські військові отримують британські компоненти від третіх осіб за кордоном.
У зброї РФ загалом виявили 28 компонентів з Великої Британії, а більш ніж 2 тис. - американського походження.
У матеріалі зауважують, що більшість товарів, які постачали з Великої Британії до Росії, були напівпровідниковими та комп'ютерними компонентами. Однак у 2023 році Росія також отримувала верстати з числовим програмним управлінням, вироблені у Великій Британії. Їхня вартість становить близько $1,5 млн.
Відповідно до даних видання, минулого року до Росії також імпортували на близько $1,5 млн компоненти напівпровідників FTDI, що виробляють у Британії. У 2022 році РФ отримала їх на суму $500 тис.
Зазначено, що багато товарів британських товарів потрапляють до РФ загалом через китайські, гонконзькі й турецькі фірми.
Водночас The Times підкреслює, існують декілька постачальників Великої Британії, котрі напряму імпортують країні-агресору компоненти на мільйони доларів.
Відомо, що у 2022 році до Росії Велика Британія поставила компоненти на близько $770 млн.
- 11 грудня британський уряд заявив про створення правоохоронного підрозділу для посилення своїх повноважень у боротьбі з компаніями, які ухиляються від антиросійських санкцій.
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