Уряд Британії створить підрозділ для боротьби з компаніями, які ухиляються від антиросійських санкцій
У понеділок, 11 грудня, британський уряд заявив, що створює правоохоронний підрозділ для посилення своїх повноважень у боротьбі з компаніями, які ухиляються від антиросійських санкцій
Про це повідомляє Reuters.
Офіс з імплементації торговельних санкцій (OTSI) відповідатиме за цивільне застосування торговельних санкцій, розслідування потенційних порушень, накладення штрафів та передачу справ для кримінального переслідування.
Зокрема, Департамент бізнесу і торгівлі уряду Великої Британії заявив, що він допомагатиме бізнесу дотримуватися санкцій, а до його компетенції входитиме діяльність будь-якого громадянина Великої Британії або компанії, зареєстрованої у Великій Британії, яка може уникати санкцій, відправляючи продукцію через інші країни.
Підрозділ запрацює на початку наступного року і працюватиме разом з вже наявним Управлінням з імплементації фінансових санкцій.
"Ми робимо все можливе, щоб зупинити військову машину Путіна. Це означає, що ми будемо тиснути на тих, хто ухиляється від санкцій, і позбавляти Росію технологій і доходів, необхідних їй для продовження незаконного вторгнення, - заявив міністр промисловості та економічної безпеки Великої Британії Нусрат Гані. - Сьогоднішня заява допоможе нам у цьому і надішле чіткий сигнал тим, хто порушує правила, що їм нікуди сховатися".
- Зокрема, 9 грудня стало відомо, що країнам ЄС нададуть вибір самостійно забороняти російські поставки скрапленого природного газу (СПГ) без запровадження нових енергетичних санкцій на рівні Євросоюзу.
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