Уряд Британії створить підрозділ для боротьби з компаніями, які ухиляються від антиросійських санкцій

Про це повідомляє Reuters.

Офіс з імплементації торговельних санкцій (OTSI) відповідатиме за цивільне застосування торговельних санкцій, розслідування потенційних порушень, накладення штрафів та передачу справ для кримінального переслідування.

Зокрема, Департамент бізнесу і торгівлі уряду Великої Британії заявив, що він допомагатиме бізнесу дотримуватися санкцій, а до його компетенції входитиме діяльність будь-якого громадянина Великої Британії або компанії, зареєстрованої у Великій Британії, яка може уникати санкцій, відправляючи продукцію через інші країни.

Підрозділ запрацює на початку наступного року і працюватиме разом з вже наявним Управлінням з імплементації фінансових санкцій.

"Ми робимо все можливе, щоб зупинити військову машину Путіна. Це означає, що ми будемо тиснути на тих, хто ухиляється від санкцій, і позбавляти Росію технологій і доходів, необхідних їй для продовження незаконного вторгнення, - заявив міністр промисловості та економічної безпеки Великої Британії Нусрат Гані. - Сьогоднішня заява допоможе нам у цьому і надішле чіткий сигнал тим, хто порушує правила, що їм нікуди сховатися".