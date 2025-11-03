Будемо підтримувати Україну до того дня, коли настане мир, - голова військового комітету НАТО Драгоне

Про це він заявив в інтерв'ю BBC.

За словами Драгоне, з оперативної точки зору нинішня фаза війни характеризується мінімальними просуваннями сторін. Він наголосив, що "майже настав час сісти за стіл переговорів, бо це марна трата життів".

Попри це, адмірал підкреслив, що з Москва вже зазнала стратегічної поразки. Він нагадав, що саме російське вторгнення 2022 року сприяло до розширенню НАТО — до Альянсу приєдналися Фінляндія та Швеція.

"Вони (росіяни — ред.) не отримають дружнього або маріонеткового уряду, як у Білорусі. Путін не досягне успіху", - наголосив Драгоне.

На запитання, чи готові європейські країни продовжувати підтримувати оборону України, він відповів ствердно. За його словами, війна стала сигналом тривоги для Європи, яка тепер активніше дбає про власну оборону.

Попри відсутність ознак того, що Росія змінює курс у війні в Україні, і попри ознаки того, що деякі члени альянсу, зокрема Словаччина та Угорщина, все більше виступають проти підтримки оборони України, адмірал Драгоне завершив свою промову на позитивній ноті.

"Альянс сильніший за наших супротивників, і ми будемо підтримувати Україну до того дня, коли настане мир", – підсумував він.