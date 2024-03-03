"Частина інформаційної війни Путіна": міністр оборони Німеччини про витік розмови офіцерів ВПС

Про це пише N-TV.

Міністр оборони Німеччини наголосив, що справа про прослуховування є "гібридною дезінформаційною атакою" з боку Росії.

"Це частина інформаційної війни, яку веде Путін. Йдеться про розкол. Йдеться про підрив нашої єдності. І відповідно ми повинні реагувати на це особливо обережно, але не менш рішуче", - заявив Пісторіус.

За його словами, зараз важливо те, щоб "не піддатися Путіну". Він сподівається, що цього не станеться.

Що передувало

22 лютого депутати німецького парламенту проголосували за рекомендацію надати Україні далекобійну зброю. Імовірно, йдеться про ракети Taurus.

Канцлер ФРН Олаф Шольц раніше цього тижня докладно обґрунтував свою відмову постачати ракети Taurus Україні. Він зазначив, що "Taurus має далекобійність 500 кілометрів, і якщо її неправильно застосувати, то вона може вразити ціль де-небудь у Москві". Крім того, за словами канцлера, для забезпечення контролю над застосуванням ракет необхідно було б відправити в Україну німецьких військових, але це виключено. Шольц побоюється, що це може опосередковано втягнути Німеччину у війну в Україні.

Зранку 1 березня головна редакторка російського пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян повідомила, що їй нібито передали 40-хвилинний аудіозапис, на якому "високопосадовці, офіцери бундесверу" обговорюють можливі удари по Кримському мосту за допомогою ракет Taurus. Симоньян опублікувала розшифровку розмови, яка, за її словами, відбулася 19 лютого 2024 року, а також сам аудіозапис бесіди, учасники якої спілкуються один з одним німецькою мовою. Після цього міністерство закордонних справ Росії зажадало від німецького уряду пояснень.

Міністерство оборони Німеччини розпочало перевірку, чи могли бути перехоплені внутрішні розмови у ВПС. Представник міноборони в Берліні повідомив, що "Федеральне відомство військової контррозвідки (BAMAD) вжило всіх необхідних заходів".