Чехія не купуватиме в США зброю для України в межах ініціативи Трампа, – премʼєр Фіала
Чехія не купуватиме у США зброю для передачі Україні через НАТО. Премʼєр держави Петр Фіала заявив, що Прага зосереджується на інших способах допомоги
Про це він розповів Publico.
Фіала запевнив, що Чехія допомагатиме Києву іншим чином, зосереджуючись на ініціативі з боєприпасів.
"Чеська Республіка зосереджується на інших проєктах та способах допомоги Україні, наприклад, через ініціативу щодо боєприпасів. Саме тому ми не розглядаємо можливість приєднання до цього проекту на даний момент", – сказав він.
Раніше генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що Німеччина, Велика Британія, Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Нідерланди і Канада придбають у США зброю для України.
"Вони всі хочуть брати участь. І це лише перша хвиля. Буде ще більше. Ми будемо працювати в рамках систем НАТО, щоб переконатися, що ми знаємо, які саме пакети озброєнь потрібні українцям", – додав він.
- Напередодні Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив про домовленості щодо постачання озброєння Україні.
- 15 липня NYT писало, що майже вся зброя США, яку Північноатлантичний альянс придбає для передачі Україні, готова до негайного відправлення.
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