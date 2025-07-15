Чехія не купуватиме в США зброю для України в межах ініціативи Трампа, – премʼєр Фіала

Про це він розповів Publico.

Фіала запевнив, що Чехія допомагатиме Києву іншим чином, зосереджуючись на ініціативі з боєприпасів.

"Чеська Республіка зосереджується на інших проєктах та способах допомоги Україні, наприклад, через ініціативу щодо боєприпасів. Саме тому ми не розглядаємо можливість приєднання до цього проекту на даний момент", – сказав він.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що Німеччина, Велика Британія, Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Нідерланди і Канада придбають у США зброю для України.

"Вони всі хочуть брати участь. І це лише перша хвиля. Буде ще більше. Ми будемо працювати в рамках систем НАТО, щоб переконатися, що ми знаємо, які саме пакети озброєнь потрібні українцям", – додав він.