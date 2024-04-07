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Чехія почала розслідування щодо ймовірного стеження китайського дипломата у Празі за віцепрезидентом Тайваню

7 квітня, 2024 неділя
12:08
Світ віцепрезидентом Тайваню Сяо Біхім

Уряд Чехії заявив, що розслідує ймовірний інцидент за участю співробітника китайського посольства, звинуваченого у стеженні за новообраною віцепрезиденткою Тайваню Сяо Біхім під час її візиту до країни в березні

Про це повідомляє CNA.

Після публікації празьким виданням Seznam Zpravy матеріалу про зупинку поліцією авто китайського дипломата, який їхав за кортежем Сяо в Празі у березні, Чехія розпочала розслідування за зверненням Тайбея.

Віцепрезидентка перебувала в Чехії з 17 по 19 березня на запрошення празького аналітичного центру Sinopsis і виступала на організованому ним семінарі. За її безпеку під час перебування в країні відповідала чеська влада.

Коли кортеж Сяо їхав з аеропорту Праги до центру міста, правоохоронці виявили підозрілий автомобіль, що стежив за нею. Поліцейські зупинили автомобіль, яким, як виявилося, керував китайський дипломат із військового відділу посольства Китаю в Празі.

Він продовжував їхати слідом за Сяо, доки вона не прибула до свого готелю в Празі.

МЗС Чехії викликало посла Китаю в Чехії Фен Бяо для розмови з міністром закордонних справ Яном Ліпавським. Після їх зустрічі Ліпавський сказав, що незадоволений поясненнями Фена і його міністерство "не вважає це питання закритим".

Джерела видання Seznam Zpravy повідомили, що чеський уряд розглядає можливість оголосити китайського дипломата персоною нон грата і вимагати від нього залишити країну.

МЗС КНР і посольство Китаю в Празі від коментарів наразі утримуються.

Довідково. Сяо Біхім із 2020 по 2023 рік обіймала посаду представника Тайваню у США, а в листопаді 2023 року пішла у відставку і разом із віцепрезидентом Лай Чінте брала участь у президентських виборах як наступна віцепрезидентка.

У січні Лая обрано президентом, а Сяо - віцепрезиденткою Тайваню. Інавгурація відбудеться у травні.

  • Китай нарощує військовий та ядерний потенціали, і до 2027 року буде готовий до вторгнення на Тайвань.
Теги:
Китай
Чехія
Тайвань
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