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Через ініціативу "зелених" Ботсвана погрожує подарувати Німеччині 20 тис. слонів

2 квітня, 2024 вiвторок
14:10
Світ Ботсвана слони

Президент Ботсвани погрожує подарувати Німеччині 20 тис. слонів, відреагувавши на можливу заборону ввезення мисливських трофеїв з Африки

Про це пише Bild.

Німецькі "зелені", зокрема міністр довкілля Німеччини Штеффі Лемке, розглядають можливість запровадження заборони чи обмежень на ввезення мисливських трофеїв.

Влада Ботсвани стверджує, що від заборони постраждає не лише державна скарбниця країни, а й заповідники, які забезпечують збереження та контроль популяції диких тварин, а також просте населення африканської країни.

Президент Мокгвітсі Масісі заявив, що якщо німецькі "зелені" краще розуміються у цьому питанні, то вони мають показати, як можна жити зі слонами без полювання на них. "20 тисяч диких слонів для Німеччини. Це не жарт", - сказав Масісі в інтерв'ю Bild.

Така практика, за словами президента Ботсвани, є нормальною. Країна зараз налічує понад 130 тисяч слонів, раніше вона вже передала Анголі 8 тисяч особин.

Масісі зазначив, що Ботсвана страждає від перенаселення слонів, вони затоптують людей, знищують посіви та спустошують села. Полювання є засобом контролю популяції, а заборона лише сприяє розвитку браконьєрства.

Важливою умовою подарунка, від якого, як стверджує Масісі, не можна буде відмовитись, є те, що слони мають залишатися у вільному вигулі в Німеччині.

"Якщо вони вам так подобаються, то, будь ласка, прийміть цей подарунок від нас. Ви повинні жити з тваринами так, як ви кажете це робити нам", - заявив він.

Раніше міністр охорони навколишнього середовища Намібії також висловився проти заборони, назвавши таке рішення "незаконним" та "неоколоніальним".

  • Вчені університету Вітватерсранда в ПАР довели, що дикі африканські слони сплять менше за інших ссавців – їм вистачає лише двох годин на добу.
Теги:
екологія
Німеччина
Африка
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