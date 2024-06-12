"Через примусову працю уйгурів": США запровадили нові санкції проти Китаю
США додали ще три компанії до переліку, що забороняє імпорт продукції підприємств, які підозрюються у причетності до примусової праці уйгурів у трудових таборах КНР
Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на міністерство національної безпеки США.
"США додали ще три компанії до списку, який забороняє імпорт від компаній, які ймовірно причетні до примусової праці уйгурів у Китаї", - йдеться у повідомленні.
До списку потрапили: виробник взуття Dongguan Oasis Shoes, виробник електролітичного алюмінію Xinjiang Shenhuo Coal and Electricity, а також виробник харчових продуктів Rizhao Meijia Group.
"Завдяки цим діям міністерство посилює увагу до морепродуктів, алюмінію та взуття - галузей, які відіграють важливу роль в економіці Сіньцзяну – та забезпечує недопущення товарів, вироблених з застосуванням примусової праці, на ринок США", - йдеться у заяві відомства.
Вашингтон вважає, що влада створила трудові табори для уйгурів та інших груп етнічних меншин у західному регіоні Сіньцзян. Уряд КНР заперечує будь-які звинувачення.
- У 2023 році було опубліковано звіт ООН, в якому різко критикувалося ставлення Пекіну до близько 10 млн мусульман уйгурів, які проживають в КНР. На думку авторів звіту, жорстка політика асиміляції уйгурів може становити злочин проти людяності. Утім в Пекіні постійно відкидають обвинувачення у використанні примусової праці уйгурів та неналежному дотриманні їх прав.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.34 Купівля 40.34Продаж 40.91
- EUR Купівля 43.44Продаж 44.3
- Актуальне
- Важливе