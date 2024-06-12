"Через примусову працю уйгурів": США запровадили нові санкції проти Китаю

Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на міністерство національної безпеки США.

"США додали ще три компанії до списку, який забороняє імпорт від компаній, які ймовірно причетні до примусової праці уйгурів у Китаї", - йдеться у повідомленні.

До списку потрапили: виробник взуття Dongguan Oasis Shoes, виробник електролітичного алюмінію Xinjiang Shenhuo Coal and Electricity, а також виробник харчових продуктів Rizhao Meijia Group.

"Завдяки цим діям міністерство посилює увагу до морепродуктів, алюмінію та взуття - галузей, які відіграють важливу роль в економіці Сіньцзяну – та забезпечує недопущення товарів, вироблених з застосуванням примусової праці, на ринок США", - йдеться у заяві відомства.

Вашингтон вважає, що влада створила трудові табори для уйгурів та інших груп етнічних меншин у західному регіоні Сіньцзян. Уряд КНР заперечує будь-які звинувачення.