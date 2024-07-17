Через спеку вперше в історії висохло сербське озеро Русанда
У Сербії спека вперше в історії висушила солоне озеро Русанда
Про це повідомляє Reuters.
У матеріалі йдеться, що на Балканах цього тижня температура різко стала вищою, а в більшості країн регіону, зокрема в Хорватії, Північній Македонії та Чорногорії очікують на температуру близько 39°C.
Через хвилі спеки у Сербії, за словами місцевих, уперше в історії пересохло солоне озеро Русанда - у північній провінції Воєводина.
"Це найнижчий рівень (озера, - ред.) ... і воно також постраждало від цієї посухи", - розповів 72-річний житель Сава Йовкич.
"У середу Інститут охорони здоров'я Сербії оголосив про небезпечні умови в 10 муніципалітетах. Днем раніше у столиці Белграді 16 липня була зареєстрована найспекотніша температура в історії – 38,4°C", - додає Reuters.
- У середу, 17 липня, в Україні пік спеки. З четверга, 18 липня, у деяких регіонах почнеться зниження температури, подекуди дощі.
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