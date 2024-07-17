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З яких регіонів почнеться послаблення спеки, та коли і де чекати дощі: прогноз від Наталки Діденко

17 липня, 2024 середа
15:56
Суспільство спека у Європі

У середу, 17 липня, в Україні пік спеки. З четверга, 18 липня, у деяких регіонах почнеться зниження температури, подекуди дощі

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Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вона розповіла, що першими зниження температури повітря торкнеться Житомирщини, Київщини та Чернігівщини, частково Вінниччини, Черкащини.

Температура повітря вдень 18 липня у цих областях знизиться до +29…+32 °C.

У західній частині у четвер очікується +26…+30 °C.

За словами Наталки Діденко, південь, східні області та значна частина центру ще затримаються серед надзвичайної спеки, але впродовж 19, 20 та 21 липня температура поступово послабне до +30…+34 °C.

Дощі

У четвер, 18 липня, у західній частині, місцями на півночі, у Вінницькій та Черкаській областях є ймовірність короткочасних дощів із грозами.

"Ці дощі зумовлені будуть діяльністю лінії сходження, яка на карті внизу - жовта гілочка з "колючками". Тому в зонах випадіння дощу можуть бути іноді сильні зливи, сильні грози, шквали", - пояснює Наталка Діденко.

На решті території України переважатиме суха погода.

Погода у Києві

У столиці 18 липня очікується послаблення спеки до +29…+30 °C. Також ймовірний дощ із грозою, але вкрай неоднорідний, місцями, різної інтенсивності. У п'ятницю, 19 липня, температура у Києві знизиться до +28 °C. 

Фото: t.me/PohodaNatalka

  • 11 червня у Києві та ще 10 областях України науковці зафіксували нові історичні рекордні значення температури для цієї дати.
Теги:
Україна
Київщина
Прогноз погоди
Черкащина
Житомирщина
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Погода з Наталкою Діденко
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