З яких регіонів почнеться послаблення спеки, та коли і де чекати дощі: прогноз від Наталки Діденко

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вона розповіла, що першими зниження температури повітря торкнеться Житомирщини, Київщини та Чернігівщини, частково Вінниччини, Черкащини.

Температура повітря вдень 18 липня у цих областях знизиться до +29…+32 °C.

У західній частині у четвер очікується +26…+30 °C.

За словами Наталки Діденко, південь, східні області та значна частина центру ще затримаються серед надзвичайної спеки, але впродовж 19, 20 та 21 липня температура поступово послабне до +30…+34 °C.

Дощі

У четвер, 18 липня, у західній частині, місцями на півночі, у Вінницькій та Черкаській областях є ймовірність короткочасних дощів із грозами.

"Ці дощі зумовлені будуть діяльністю лінії сходження, яка на карті внизу - жовта гілочка з "колючками". Тому в зонах випадіння дощу можуть бути іноді сильні зливи, сильні грози, шквали", - пояснює Наталка Діденко.

На решті території України переважатиме суха погода.

Погода у Києві

У столиці 18 липня очікується послаблення спеки до +29…+30 °C. Також ймовірний дощ із грозою, але вкрай неоднорідний, місцями, різної інтенсивності. У п'ятницю, 19 липня, температура у Києві знизиться до +28 °C.

Фото: t.me/PohodaNatalka