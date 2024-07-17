З яких регіонів почнеться послаблення спеки, та коли і де чекати дощі: прогноз від Наталки Діденко
У середу, 17 липня, в Україні пік спеки. З четверга, 18 липня, у деяких регіонах почнеться зниження температури, подекуди дощі
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Вона розповіла, що першими зниження температури повітря торкнеться Житомирщини, Київщини та Чернігівщини, частково Вінниччини, Черкащини.
Температура повітря вдень 18 липня у цих областях знизиться до +29…+32 °C.
У західній частині у четвер очікується +26…+30 °C.
За словами Наталки Діденко, південь, східні області та значна частина центру ще затримаються серед надзвичайної спеки, але впродовж 19, 20 та 21 липня температура поступово послабне до +30…+34 °C.
Дощі
У четвер, 18 липня, у західній частині, місцями на півночі, у Вінницькій та Черкаській областях є ймовірність короткочасних дощів із грозами.
"Ці дощі зумовлені будуть діяльністю лінії сходження, яка на карті внизу - жовта гілочка з "колючками". Тому в зонах випадіння дощу можуть бути іноді сильні зливи, сильні грози, шквали", - пояснює Наталка Діденко.
На решті території України переважатиме суха погода.
Погода у Києві
У столиці 18 липня очікується послаблення спеки до +29…+30 °C. Також ймовірний дощ із грозою, але вкрай неоднорідний, місцями, різної інтенсивності. У п'ятницю, 19 липня, температура у Києві знизиться до +28 °C.
Фото: t.me/PohodaNatalka
- 11 червня у Києві та ще 10 областях України науковці зафіксували нові історичні рекордні значення температури для цієї дати.
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