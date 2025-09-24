"Чергова провокація Кремля": у РФ заявляють про "плани окупації Молдови" Європою, - ЦПД
Служба зовнішньої розвідки РФ поширює заяви нібито про намір Брюсселя "окупувати Молдову" перед парламентськими виборами в країні
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
Російські пропагандисти з посиланням на свою розвідку заявляють, що НАТО "концентрує війська в Румунії", аби "розмістити сили в Одесі для залякування Придністровʼя". Водночас Кремль поширює наративи про "намір Брюсселя окупувати Молдову" та "страх ЄС перед власними фальсифікаціями на виборах".
"Насправді ці повідомлення є черговою інформаційною провокацією Кремля. Жодних доказів на користь озвучених тверджень не існує. Вони спрямовані на дестабілізацію ситуації в Молдові напередодні парламентських виборів 28 вересня, створивши образ "зовнішньої загрози" для мобілізації проросійських виборці", – пояснив ЦПД.
Центр також наголосив, що подібні методи є частиною стратегії Москви, мета якої – підрив демократичних процесів у країнах-сусідах, послаблення довіри до прозахідних політиків і нав’язування вигідних сценаріїв для РФ.
Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія може використати державу як плацдарм для нападу на Одеську область, якщо її партії переможуть на парламентських виборах 28 вересня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.59
- EUR Купівля 48.45Продаж 49.11
- Актуальне
- Важливе