"Чергова провокація Кремля": у РФ заявляють про "плани окупації Молдови" Європою, - ЦПД

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Російські пропагандисти з посиланням на свою розвідку заявляють, що НАТО "концентрує війська в Румунії", аби "розмістити сили в Одесі для залякування Придністровʼя". Водночас Кремль поширює наративи про "намір Брюсселя окупувати Молдову" та "страх ЄС перед власними фальсифікаціями на виборах".

"Насправді ці повідомлення є черговою інформаційною провокацією Кремля. Жодних доказів на користь озвучених тверджень не існує. Вони спрямовані на дестабілізацію ситуації в Молдові напередодні парламентських виборів 28 вересня, створивши образ "зовнішньої загрози" для мобілізації проросійських виборці", – пояснив ЦПД.

Центр також наголосив, що подібні методи є частиною стратегії Москви, мета якої – підрив демократичних процесів у країнах-сусідах, послаблення довіри до прозахідних політиків і нав’язування вигідних сценаріїв для РФ.