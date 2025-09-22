Її слова цитує Newsmaker.

У зверненні до громадян Молдови й діаспори Санду заявила, що суверенітет та європейське майбутнє Кишинева перебувають під загрозою.

"Кремль витрачає сотні мільйонів євро на те, щоб купити сотні тисяч голосів на обох берегах Дністра і за кордоном. (...) Якщо Росія отримає контроль над Молдовою, наслідки настануть негайно, і вони загрожують і нашій країні, і всьому регіону. Постраждають усі молдавани, незалежно від того, за кого вони голосували", – сказала вона.

За її словами, у разі перемоги проросійських партій "Європа зупиниться на кордоні з Молдовою".

"Свобода пересування може закінчитися, а наша земля може стати плацдармом для проникнення в Одеську область. Придністровський регіон буде дестабілізований", — заявила молдовська лідерка.

Санду також попередила, що Кремль має спільників у Молдові – людей, "які в минулому вже багато разів доводили, що за гроші готові продати навіть свою країну".

"Ми з вами вже пережили часи, коли за кермом країни були ті, хто сьогодні скуповує голоси. Давайте згадаємо, скільки зла вони завдали Молдові, і як важко нам було вигнати їх з влади. (...) Кремль вважає, що всіх нас можна купити. Що ми занадто малі, щоб чинити опір. Що ми не країна, а територія", – додала президентка.