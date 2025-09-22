Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Молдова може стати плацдармом для нападу на Одещину в разі перемоги проросійських партій на виборах, – Санду

Молдова може стати плацдармом для нападу на Одещину в разі перемоги проросійських партій на виборах, – Санду

Дар'я Куркіна
22 вересня, 2025 понедiлок
23:05
Світ інавгураціїя Санду

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія може використати державу як плацдарм для нападу на Одеську область, якщо її партії переможуть на парламентських виборах 28 вересня

Зміст

Її слова цитує Newsmaker.

У зверненні до громадян Молдови й діаспори Санду заявила, що суверенітет та європейське майбутнє Кишинева перебувають під загрозою.

"Кремль витрачає сотні мільйонів євро на те, щоб купити сотні тисяч голосів на обох берегах Дністра і за кордоном. (...) Якщо Росія отримає контроль над Молдовою, наслідки настануть негайно, і вони загрожують і нашій країні, і всьому регіону. Постраждають усі молдавани, незалежно від того, за кого вони голосували", – сказала вона.

За її словами, у разі перемоги проросійських партій "Європа зупиниться на кордоні з Молдовою".

"Свобода пересування може закінчитися, а наша земля може стати плацдармом для проникнення в Одеську область. Придністровський регіон буде дестабілізований", — заявила молдовська лідерка.

Санду також попередила, що Кремль має спільників у Молдові – людей, "які в минулому вже багато разів доводили, що за гроші готові продати навіть свою країну".

"Ми з вами вже пережили часи, коли за кермом країни були ті, хто сьогодні скуповує голоси. Давайте згадаємо, скільки зла вони завдали Молдові, і як важко нам було вигнати їх з влади. (...) Кремль вважає, що всіх нас можна купити. Що ми занадто малі, щоб чинити опір. Що ми не країна, а територія", – додала президентка.

  • 22 вересня в Молдові затримали 74 осіб, яких підозрюють у проходженні підготовки в Сербії задля організацій масових заворушень на виборах парламенту, які мають відбутися 28 вересня.
